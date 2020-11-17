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Митрополит Киккский Никифор уверен, что снятие отлучения с отлученных и анафематствованных без их предварительного искреннего и глубокого покаяния – антиканонично.

Фото: pravoslavye.org.ua

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт ОВЦС УПЦ, митрополит Никифор считает, что дарование автокефалии ПЦУ не может быть канонически оправдано.

Митрополит Никифор утверждает, что «предоставление псевдоавтокефалии раскольническим группам Украины без предварительного уведомления и согласия всех Православных автокефальных Церквей, а также и Матери-Церкви, которой в данном случае является Русская Церковь, является действием, которое полностью противоречит вековой канонической традиции и вековой церковной практике, и не может быть оправданной с точки зрения канонов».

Кроме того, архиерей уверен, что канонам противоречит и «снятие отлучения с отлученных и анафематствованных без их предварительного искреннего и глубокого покаяния».

Иерарх Кипрской Церкви подчеркивает, что каноны нарушаются и в том случае, когда «антиканонически утверждается, что когда-то Вселенский Патриарх имел и продолжает иметь право принятия апелляций от клириков не только своей Церкви и своей юрисдикции, но и всех православных патриархатов и автокефальных Церквей».

Именно поэтому, считает владыка, «предоставление статуса автокефалии Украине не может иметь действительных канонических последствий, и не должно быть принятым Поместными Православными Автокефальными Церквями».
ForUm

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