Епископ Волынский и Луцкий Нафанаил 11 июня совершил освящение храма в честь святого равноапостольного князя Владимира и первую Божественную литургию в селе Веснянка Киверцовского благочиния.

Фото: Волынская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Волынской епархии УПЦ, после освящения храма владыка Нафанаил возглавил первую Божественную литургию на новоосвященном престоле.

За богослужением была вознесена молитва о мире в Украине и о единстве мирового Православия.

Иерея Виктора Обдара, настоятеля новоосвященного храма в честь святого равноапостольного князя Владимира в селе Веснянка, епископ Нафанаил наградил наперсным крестом с украшениями. По окончании богослужения архиерей наградил активных прихожан храма медалями «Волынской иконы Божией Матери» и благословенными грамотами.

Владыка Нафанаил пожелал, чтобы в новом храме всегда звучала искренняя молитва к Богу, совершалась литургия и проповедовались слова Божьей истины.