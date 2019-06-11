В Переяслав-Хмельницком районе Киевской области начала работать крупнейшая в Украине кровельная фотогальваническая электростанция «Студениковская ФЭС», сообщает Ассоциация звероводов Украины.

Она позволит обеспечить экологически чистой электроэнергией 150 тысяч домохозяйств Киевской области. В год станция будет поставлять около 15 млн КВт/ч. По оценкам экспертов, благодаря работе новой солнечной электростанции, выбросы CO2 в атмосферу уменьшатся на 15 тыс. тонн в год.

«Студениковская ФЭС» построена на крышах зданий норковой фермы «Пелском» и имеет мощность 12,4 МВт.

«Таких масштабных проектов нет даже в Европе. Наши специалисты провели все необходимые исследования и пришли к выводу, что на крышах зданий на ферме могут размещаться солнечные батареи, которые дополнительно защищают животных от высоких температур, тем самым улучшая благосостояние норки на ферме. Так мы по-европейски объединили фермерство с зеленой энергетикой», - говорит директор фермы Александр Климец.