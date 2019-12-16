В Чернобыльской зоне появится еще одна солнечная станция. Она построена на специальной территории промышленного назначения, под которую подпадает 15% зоны, в рамках сотрудничества правительств Украины и Испании.

Об этом сообщил в Facebook экс-министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак.

Строительство нового объекта в городе Чернобыль было согласовано в 2018 году и велось под кураторством Минприроды, которому подчинено Государственное агентство управлению Зоной отчуждения (ГАЗО).

«Полностью построена и готова к эксплуатации еще одна наземная солнечная станция в зоне отчуждения. Она построена на киотские средства, которые правительство Испании оплатило Украине за квоты на выбросы парниковых газов. Работу станции будет курировать специально созданное государственное предприятие», - сообщил Семерак.

Он отметил, что Украине в последние годы удалось «разморозить» счета с «киотскими средствами», которые были заблокированы после международного скандала по хищению средств людьми из окружения Виктора Януковича.

«Эта история началась еще в 2016 году, когда мы в сложных переговорах начали восстанавливать доверие международных партнеров. Нам поверили. За киотские деньги мы реализовали не один социально важный проект в разных регионах Украины. В то же время наше правительство видело цифры и понимало, насколько дорого обходится Украине содержание Зоны отчуждения. Я предложил развивать здесь виды хозяйственной деятельности, не требующие постоянного присутствия человека. Альтернативная энергетика как раз №1 среди них. В 2018 году во время очередного раунда переговоров с представителями правительства Испании было решено построить три наземные солнечные станции в зоне отчуждения», - напомнил экс-министр.

Весной этого года украинско-испанская делегация посетила площадку будущей станции. Впереди строительство еще двух.

«Надеюсь, что они будут построены, ведь средства на реализацию данных проектов также были утверждены нашим правительством еще полгода назад. Это важно как для модернизации, так и подтверждение, что Украина думает об экологической безопасности и в этом случае не только своей страны», - добавил Семерак.

Он отметил, что речь идет почти о $ 1 млрд потенциальных инвестиций.

«Я был бы счастлив, чтобы Украина таки смогла реализовать этот проект. Напоминаю, речь идет об инвестиции примерно в $1 млрд. К тому же, солнечные парки на территории зоны отчуждения также важны с точки зрения создания новых рабочих мест для энергетиков. Ведь впереди и это неизбежно, - ЧАЭС ждет сокращение в связи с давно запланированным выводом станции из эксплуатации», - резюмировал бывший министр.

Напомним, в свое время намерения Украины развивать зону отчуждения поддержал также президент Франции Эммануэль Макрон. Тогда правительство Франции выделило средства на проведение первого технико-экономического обоснования по изучению возможностей развития возобновляемой энергетики в зоне отчуждения. В том же 2018 году разработчик технико-экономического обоснования, компания Tractebel France, определила для солнечной генерации территории, свободные от леса, в наиболее загрязненной (десятикилометровой) зоне отчуждения ЧАЭС.