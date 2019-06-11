Президент предлагает отсрочить запуск рынка электроэнергии на год из-за возможности переноса даты парламентских выборов на осень, если Конституционный суд признает указ Президента о роспуске Верховной Рады неконституционным. Об этом написал президент Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец в Facebook, комментируя представление Президентом законопроекта об отсрочке запуска рынка электроэнергии, сообщает «Обозреватель».

«Ранее анонсированный срок переноса рынка электрической энергии на 3 месяца (до 1 октября) не решает стратегической задачи лоббистов отсрочки такого переноса - установления полного контроля над электроэнергетическим комплексом Украины», - считает эксперт.

Трохимец напомнил, что НКРЭКУ и Кабинетом Министров были разработаны все необходимые механизмы для полноценного функционирования рынка электрической энергии. По его мнению, отсрочки рынка добиваются исключительно лоббисты интересов определенных бизнес-групп. Одним из таких лоббистов он считает представителя Президента в Кабмине Андрея Геруса, который защищает интересы бизнесмена Игоря Коломойского.

«Отсрочка рынка нужна тому, чьи интересы обслуживал господин Герус последние несколько лет - Игорю Коломойскому. Жаль, что Андрей Михайлович так самоотверженно не поддерживал нас в борьбе против необоснованного повышения цены на газ для населения и теплокоммунэнерго, известной еще как «ДюссельдорфПлюс». Избирательность критики энергетических рынков (газовый хороший, а электрический - плохой) и постоянные нападки лишь на одну энергетическую корпорацию дает основания считать господина Геруса ангажированным лоббистом интересов определенных бизнес-групп», - отметил Трохимец.

Эксперт считает, что аргументация команды Президента о необходимости отсрочить запуск рынка электроэнергии не имеет ничего общего с реальностью и не подтверждается никакими расчетами.

«В очередной раз следует отметить, что все «опасения» Администрации Президента и государственных компаний, которые удалось втянуть в сценарий срыва реформы в электроэнергетике, никоим образом не подтверждены ни расчетами, ни экономическими моделями, ни любыми другими аргументами. Все, что мы видели последние месяцы - это массированная информационная атака, подкрепленная, в лучшем случае, письмами тех или иных субъектов электроэнергетического рынка и даже спецслужб, без всякой аргументации», - написал Трохимец.

Напомним, рынок электроэнергии должен заработать с 1 июля 2019 года, согласно Закону Украины «О рынке электроэнергии». Премьер–министр Владимир Гройсман на заседании правительства 5 июня заявил, что рынок будет запущен вовремя.

Президент Владимир Зеленский 10 июня внес в Верховную Раду Украины законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О рынке электроэнергии» о введении нового рынка электроэнергии» (№10376), которым предлагается перенести внедрение рынка электроэнергии в год - на 1 июля 2020.