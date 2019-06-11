также в разделеРелигия
В Нежине велосипедный крестный ход посетил все святыни города 6
В Запорожье православные дети прошли крестным ходом по городу 8
В Ровенской области митрополит УПЦ помолился с верующими в селе, отрезанном от цивилизации из-за затопления 8
В Днепре вышедший из комы военный обвенчался со своей невестой прямо в реанимации 19
Священник УПЦ раскаялся, что ранее поддержал ПЦУ 16
Религиозный эксперт: Законопроект «О военном капелланстве» ограничивает возможности различных конфессий Украины 9
В Ровенской области сторонники ПЦУ избили мужчину, который встал на защиту священника УПЦ 17
Молитвенное стояние под Винницкой ОГА: верующие УПЦ просили не допустить рейдерского захвата 20 приходов 19
В Почаеве тысячи верующих прибыли на торжества в честь 800-летия Свято-Духовского скита 14
Девятиклассница, которую не пустили на выпускной из-за принадлежности к УПЦ, отметила его со своей общиной 48
Украинцы в соцсетях встали на защиту буковинской школьницы, которую не допустили на выпускной из-за вероисповедания 47
На Закарпатье в монастыре УПЦ в восьмой раз расцвели сухие лилии 49
Верующие УПЦ села Задубровка на Буковине просят Зеленского защитить их права 23
На Буковине верующие отзывают свои подписи в поддержку ПЦУ 33
В Попасной священники УПЦ отпели погибшего в зоне ООС военнослужащего 50
На Волыне верующие УПЦ записали видеообращение к Президенту с просьбой защитить их храм от рейдерского захвата 26
Священник Кипрской Церкви поддержал общины захваченных храмов УПЦ на Тернопольщине 9
Митрополит Онуфрий объяснил причину гонений на христиан и почему Церковь хранит чистоту веры 12

В селе Мировское Томаковского района Днепропетровской области 9 июня появился новый храм Украинской Православной Церкви в честь праведного Иоанна Русского.

Фото: Криворожская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Криворожской епархии, чин освящения и Божественную литургию в храме совершил митрополит Ефрем.

Под Престолом были размещены мощи священномученика Владимира, митрополита Киевского и Галицкого.

За усердные пастырские труды и по случаю освящения храма митрополит Ефрем, по благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, возвел настоятеля храма в честь святого Иоанна Русского - отца Василия Билинца - в сан протоиерея.

По окончании богослужения архиерей наградил протоиерея Василия крестом с украшениями.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги