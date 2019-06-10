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В Мукачево Закарпатской области в храме Красногорского мужского монастыря в честь Всех святых под киотом иконы «Всех скорбящих Радость» восьмой год подряд расцвели сухие лилии.

Фото: Мукачевская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, о чуде рассказали в пресс-службе Мукачевской епархии.

По монастырской традиции, на пятый день Пасхи, в день празднования иконы Богородицы «Живоносный источник», в обители совершают молебен перед иконой «Всех скорбящих Радость». В этот день в киот ставят свежие лилии, предварительно окропив их освященной водой. Ближе к празднику Троицы засохшие цветы расцветают.

«Здесь нет ни воды, ни земли. Но есть наша молитва», – рассказывает наместник монастыря архимандрит Иларий (Гаврилец).

Впервые монахи поместили лилии под стекло иконы «Всех скорбящих Радость» в 2012 году по просьбе прихожан, которые увидели телесюжет о подобном чуде в селе Кулевча Одесской области. В храме каждый день совершают акафист Пресвятой Богородице.
ForUm

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