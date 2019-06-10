Под процессуальным руководством прокуратуры Киева территориальным управлением ГБР совместно с работниками Киевского городского управления ДВБ Нацполиции Украины на получении неправомерной выгоды задержан старший следователь Печерского управления полиции.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, полицейский потребовал от гражданина неправомерную выгоду в сумме 2 тыс. долларов за непривлечение последнего к уголовной ответственности и прекращение уголовного производства по факту обнаружения ножа и предмета, похожего на кастет.

В субботу, 8 июня, во время получения части неправомерной выгоды в сумме 13400 гривен полицейского задержали у ресторана на территории Киево-Святошинского района Киевской области.

В настоящее время полицейскому сообщено о подозрении по предварительному правовой квалификацией по ч. 3 ст. 368 УК Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и отстранения от должности.