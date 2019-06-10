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Представители трех Поместных Церквей приняли участие в Богослужении в память Отцов Первого Вселенского Собора и встретились с наместником Почаевской лавры. 

Фото: УПЦ

В День памяти Отцов Первого Вселенского Собора, 9 июня, представители Кипрской, Сербской и Польской Церквей совершили совместную Литургию с братией Свято-Успенской Почаевской лавры. Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт обители.

«Представителями трех Поместных Православных Церквей - Кипрской, Сербской и Польской приняли участие во всенощной и отслужили Божественные Литургии вместе с братией Почаевской лавры», – говорится в сообщении на сайте Лавры.

Во время беседы с наместником обители, митрополитом Почаевским Владимиром гости  изучили религиозную ситуацию в Почаеве. Братия сообщает, что во время разговора с наместником было достигнуто полное взаимопонимание между митрополитом Владимиром и представителями Поместных Церквей относительно вопросов, связанных с церковным вопросом.

Архимандрит Нектарий (Кипрская Православная Церковь) заверил владыку Владимира в братской любви и единстве между Церквами, а также выразил мнение, что те христиане, которые оказались в неканонической структуре, но искренне ищут истину, со временем будут возвращаться в каноническую Церковь.

Почаевский владыка пожелал всем иметь такую же твердую веру и так же мужественно ее исповедовать, как 318 святых отцов Первого Вселенского Собора. 

В память о пребывании и служения в Почаевской лавре владыка подарил гостям иконы преподобных чудотворцев Почаевских Иова и Амфилохия, и пригласил их снова приезжать в Почаевскую лавру.
ForUm

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