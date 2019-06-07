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Два тракториста, которые работали на поле между городом Попасная и селом Новозвановка, подорвались на неустановленном взрывном устройстве. Об этом сообщил заместитель главы Луганской областной государственной администрации Юрий Клименко.

«Пострадавшие ребята, жители села Троицкое 1993 и 1971 г.р., получили осколочные ранения верхних и нижних конечностей. У одного из них еще и контузия», - написал он в Facebook.

Сейчас они находятся в хирургическом отделении Попаснянской ЦРБ и получают всю необходимую медицинскую помощь. Состояние здоровья ребят удовлетворительное.

«За пять лет войны Восток Украины стал одним из самых заминированных регионов мира. В результате подрывов уже погибли около 300 гражданских лиц, еще 600 - получили ранения. Среди пострадавших – 125 детей, из которых 27 погибли. Теперь тех, кто получил ранения, уже 602», - сообщил Клименко.

По оценкам экспертов, чтобы очистить Донбасс от взрывоопасных предметов понадобится 20 лет.
ForUm

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