Готовится очередной рейдерский захват имущества, принадлежащего верующим - прихожанам храма Свято-Успенской парафии Киевской Епархии Украинской Православной Церкви в селе Погребы Киевской области.

Уже несколько месяцев группа так называемых активистов, , во главе с отдельными представителями местных органов власти пытается отобрать у прихожан Свято-Успенского храма УПЦ здание принадлежащей их религиозной общине церкви, а заодно и все имущество, которое в ней находится.Об этом СМИ сообщает ООО «Правовая корпорация «Татаров, Фаринник, Головко», ставшая на защиту прав УПЦ.

При этом сами прихожане не только твердо заявили о своем намерении остаться в лоне Украинской Православной Церкви, но и добились открытия уголовного производства по факту подачи в обладминистрацию поддельного протокола собрания их религиозной общины с решением о переходе в ПЦУ и смене руководителя религиозной общины.

Более того, на рассмотрении в суде находится исковое заявление о признании незаконным Распоряжения Главы Киевской областной администрации от 16 апреля 2019 года, в соответствии с которым на основании поддельного протокола собрания религиозной общины храма Свято-Успенской парафии УПЦ в государственный реестр были внесены соответствующие изменения. А чтобы не повадно было чужое имущество захватывать, община заключила договор с охранной фирмой. В общем, все, что только можно сделать в правовом поле для защиты своего имущества, парафияне сделали. Но это дело долгое и результат еще неизвестен, а недвижимость рейдеры уже захватили и заказчику передали.

«Очень печально, что абсолютно незаконные и неприемлемые в цивилизованном обществе действия рейдеров активно поддерживаются вновь созданной в Украине религиозной организацией – Киевской митрополией Украинской Православной Церкви ( ПЦУ) Константинопольского патриархата. Более того, этот обкатанный в украинской бизнес-среде механизм отъема чужой собственности все чаще и чаще используется новой религиозной организаций в сообществе с представителями власти после того, как стало понятно: подавляющее большинство религиозных православных общин Украины, входящих в состав канонической Украинской Православной Церкви, не пожелало переходить под крыло к Константинопольскому Патриархату», говорится в заявлении адвокатов. Также они утверждают, что вместо того, чтобы заниматься организацией строительства новых храмов для новых религиозных общин вновь созданной канонической Православной Церкви Украины, руководители этой организации явно поощряют захваты чужой недвижимости.

«Например, Митрополит Епифаний еще 03.02.2019 издал Указ, которым назначил настоятелем парафии Успения Божьей Матери с. Погребы Броварского района Киевской области священника ПЦУ Александра Лимана. При этом сомнительно, чтобы на этот момент в с. Погребы была зарегистрирована религиозная организация с таким названием под руководством священника А.Лимана. Т.е. парафия ПЦУ в с. Погребы вроде появилась, но регистрироваться в установленном порядке не стала, а вот храма для этой парафии в селе не было. А у парафии другой канонической Украинской Православной Церкви такой храм был, но вот беда: не захотели парафияне вместе со своим храмом переходить к отцу Александру Лиману, и все тут. Решение в этой ситуации одно: нужно бы священнику Александру Лиману собирать свою парафию, регистрировать вновь созданную религиозную общину и решать вопрос, где они будут религиозные обряды отправлять, за какие средства храм строить , где участок под этот храм выбирать и т.д. Спонсоров для строительства искать надо, проекты заказывать да согласовывать . Гораздо легче просто отобрать здание храма да и всю церковную утварь заодно. Так произошло и в Погребах. Вроде бы Александра Лимана назначили руководить парафией Успения Божьей Матери , но вот чудо – в госреестре он значится руководителем совсем другой Свято-Успенской парафией Киевской Епархии Украинской Православной Церкви ( Православной Церкви Украины) села Погребы . И уже зарегистрировал на эту новую-старую религиозную общину здание церкви и объект жилой недвижимости общей площадью 176,7 кв. м. , а еще потребовал расторжения договора с охранной фирмой, которая его, нового руководителя, в храм не пускает. Теперь стоит ждать следующего рейдерского шага: в ближайшие дни Александр Лиман в окружении «активистов» , а возможно и представителей местных органов власти, с соответствующими «вытягами» из госреестра в руках захочет занять «свое» рабочее место в храме, не им построенном.

Прихожане Свято-Успенской парафии УПЦ ждут очередного нападения так называемых «активистов» во главе с представителями местной власти в ближайшие дни.