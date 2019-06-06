В Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата заявили, что проведенный 15 декабря 2018 года поместный Собор являлся ситуативным собранием, решения которого не имеют юридической силы.

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Об этом говорится в заявлении УПЦ КП, опубликованном 5 июня, передает «Корреспондент».



Таким образом в УПЦ КП отреагировали на видео, на котором Филарет подписывает документ о ликвидации Киевского Патриархата.

«Собрание, которое было 15 декабря 2018 года в храме святого благоверного князя Ярослава Мудрого (Теплой Софии), не является поместным собором УПЦ КП, а является ситуативным собранием делегатов УПЦ КП перед Объединительным Собором, которое по требованию для участия в объединительном соборе со стороны представителей Вселенского Патриархата приняло формальный, ситуативный документ, не имеющий юридической силы», – говорится в сообщении.

В пресс-службе УПЦ КП отметили, что проведение Собора сопровождалось рядом нарушений, а значит «не может называться поместным Собором и нести ту же властную силу».



«Принятие решения о ликвидации или продолжении существования Киевского Патриархата имеет исключительное право действительный поместный Собор Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата. Сформированный и проведенный согласно уставу УПЦ КП, который и создал эту Церковь. Такого поместного Собора не было, а значит Киевский Патриархат продолжает существовать, тем более, что он зарегистрирован в государственных органах», – указали в УПЦ КП.