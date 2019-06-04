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Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи со смертью супруги президента Израиля Реувена Ривлина – Нехамы.

Об этом говорится в Twitter главы государства.

«С огромным сожалением узнал о смерти жены президента Израиля Реувен Ривлин - Нехамы, которая родилась в семье выходцев из Украины. От имени украинского народа выражаю израильскому коллеге глубокие соболезнования в связи с невосполнимой утратой», - написал президент.

Нехама Ривлин родилась 5 июня 1945 года в поселке Херут в семье выходцев из Украины. В 1964 году Нехама поступила в Еврейский университет, где изучала ботанику и генетику. С Ривлиным они познакомилась в 1970 году, а год спустя поженились. У супругов трое детей – Ран, Анат и Риви.

После свадьбы Нехама продолжала работать в университете и не принимала активного участия в политической карьере мужа. Это не изменилось и с избранием Реувена Ривлина в 1988 году в Кнессет 12-го созыва.

В роли первой леди Нехама Ривлин много занималась помощью детям с особыми потребностями и женщинам, пережившим насилие, а также вопросами экологии.

В 2017 году, после выхода на пенсию, Нехама Ривлин начала страдать от фиброза легких, и два года стояла в очереди на пересадку.
ForUm

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