Управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) рассказал, как мысли влияют на реальность.

Фото: Митрополит Антоний

Как сообщает Центр информации УПЦ, размышления владыки на эту тему опубликованы на портале «Православная жизнь».

«Почему верующие имеют разную степень доверия к Богу? Причины в наших помыслах. Есть добрые и поврежденные помыслы. Они ключ к нашему спасению или гибели.

Поврежденные помыслы – искажение реальности – ведут к серьезным ошибкам в богопознании, отношениях между людьми, к неверным ориентирам и дальнейшим дурным поступкам.

Добрый помысел, без эгоизма, тщеславия, корыстных соображений, приносит добрые плоды, дарит людям только радость, свет, тепло, вдохновляет», - сказал митрополит.

Владыка рассказал, как злые мысли влияют на нашу жизнь.

«Если же хоть что-то злое, коварное или эгоистичное присутствует в наших помыслах, ничего хорошего и полезного они нам однозначно не принесут. Только посеют раздор и вражду.

Человек, не отказавшийся от самолюбия, амбиций, эгоизма, все истолковывает по своим меркам, вкусу, подтасовывая любые события и факты под личную выгоду, чтобы было только так, как ему удобно.

Таким образом, ложные толкования становятся обычными для этих людей, заставляют видеть все вокруг искаженно, как в кривом зеркале. Красивое становится уродливым, доброе – злым, возвышенное – мертвым», - сказал он.

Управделами УПЦ подчеркнул, что «с такими людьми невозможно взаимодействовать: скажешь им ласковое слово, одобришь – они начинают мнить о себе, выдумывать то, чего нет; не уделишь внимания из-за отсутствия времени и сил – обижаются, злятся и готовы идти на глупости и крайности.

Любая мелочь может быть ими истолкована совсем не так, как оно есть на самом деле. А они себя накручивают и уверяют, что все обстояло именно так, как им показалось. Это все бесовские уловки.

Данные метаморфозы происходят с теми, кто не следит за чистотой своих помыслов. И это касается не только отношений с людьми, но и с Богом».

Он также рассказал, как на жизнь влияют обиды.

«Если мы не любим Его безгранично, бескорыстно, возвышенно и радостно, а стараемся от Него все время что-то получить, то такие «деловые» отношения с Богом могут обернуться большой бедой.

Наши обиды и раздражение будут распространяться на Него. Из-за самости и гордыни, убежденности, что нам виднее, а не Богу, мы начнем с Ним сражаться, даже не заметив, что стали на тропу войны. И такому человеку уже не поможет Сам Бог», - считает владыка.

Митрополит Антоний напомнл, что в отношениях с людьми и Богом нужно наводить порядок.

«Пока наши отношения с людьми и Творцом не зашли в тупик, нужно искать выход. И он есть: спросить себя в процессе накручивания, а может, я не прав, может, мне показалось и все совсем не так, как мне видится? Время ведь все всегда расставит на свои места, главное – не делать скоропалительных выводов, выстроенных на личных догадках с примесью фэнтези, а не на реальных фактах.

Нужно и в отношениях с Богом наводить порядок. Порядок заключается в полном доверии Ему. Даже если мы оказались в сложной ситуации, следует не роптать и сокрушаться, а задуматься, раз она нам дана, может, в этом есть Его воля и Промысл, а значит польза для нас. «Если бы Бог время от времени не укладывал нас на лопатки, нам некогда было бы посмотреть на небо», – пишет Блез Паскаль.

Когда мы чистосердечно захотим разобраться в той или иной ситуации, будем контролировать свои помыслы, очищать их, пытаться слушать других и понять, что же было на самом деле, то Господь обязательно поддержит нас и подскажет правильное направление мысли.

Главное – вовремя себя одернуть, остановить, засомневаться в своей правоте, в чистоте своего помысла. А прав всегда только Бог», - подытожил владыка Антоний.