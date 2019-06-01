также в разделеОбщество
КПВВ на линии соприкосновения на Донбассе перешли на летний график работы 7
Как организовать детские каникулы за рубежом? 16
31 мая. Картина дня 29
В Википедии развенчали популярный миф о чернобыльских водолазах 98
Петиция: Новой Зеландии предлагают признать Голодомор геноцидом 20
Украине на первые летние выходные обещают жару и дожди 21
Бывшего украинского прокурора приговорили за работу на «ДНР» 36
Одесскую колонию после бунта законсервировали 22
Глава Счетной палаты спрятал часы, отчитываясь в Раде 63
С июня в Черном море запрещен вылов креветки и мидий 115
Венгрия анонсировала «культурную экспансию» на Закарпатье 97
Автошкола, где училась Зайцева, закрылась 44
Чиновников «Укрзализныци» задержали на взятке в 270 тысяч 34
Полиция открыла дело из-за задержания крымскотатарских активисток 19
Сотрудника СБУ задержали за торговлю наркотиками 39
Установлены лица, причастные к штурму горсовета Львова 29
На Ривненщине найдено массовое захоронение жертв НКВД 34
В одесском аэропорту заверили, что утечки информации не произошло 28

В июне 2019 года для работников с пятидневной рабочей неделей будет 12 выходных дней и 18 рабочих. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью 73 Кодекса законов о труде, которой установлены праздничные и нерабочие дни.

Согласно закону, выходной день в воскресенье, 16 июня, на который выпадает Троица, переносится на понедельник, 17 июня.

Кроме того, выходным является и праздничный день 28 июня, когда в Украине отмечается День Конституции.

Таким образом, на два уик-энда будет по три выходных дня - 15-17 июня и 28-30 июня.

Напомним, по данным опроса, который провел Киевский международный институт социологии (КМИС) осенью 2018 года, среди официальных праздников Троица является важной для 37,2% украинцев, День Конституции - для 8,2%.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/лето
5090 грн.
3
Теги