В июне 2019 года для работников с пятидневной рабочей неделей будет 12 выходных дней и 18 рабочих. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью 73 Кодекса законов о труде, которой установлены праздничные и нерабочие дни.

Согласно закону, выходной день в воскресенье, 16 июня, на который выпадает Троица, переносится на понедельник, 17 июня.

Кроме того, выходным является и праздничный день 28 июня, когда в Украине отмечается День Конституции.

Таким образом, на два уик-энда будет по три выходных дня - 15-17 июня и 28-30 июня.

Напомним, по данным опроса, который провел Киевский международный институт социологии (КМИС) осенью 2018 года, среди официальных праздников Троица является важной для 37,2% украинцев, День Конституции - для 8,2%.