В Свято-Успенской Почаевской лавре 30 мая был совершен благодарственный молебен по случаю окончания учебного года.
Фото: УПЦ
Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел и пресс-службу обители.
Торжественное богослужение возглавил наместник Лавры митрополит Почаевский Владимир в сослужении духовенства.
На молитве присутствовали директор Почаевской ООШ I-III ст. Ботва Галина, преподаватели, родители и более 850 школьников. На праздничном молебне также молились учащиеся и преподаватели лаврской воскресной школы.
В конце благодарственного молебна со словом наставления к присутствующим обратился наместник обители, после чего все преклонились перед чудотворной «Почаевской» иконой Божьей Матери и получили подарки.
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