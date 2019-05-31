В Свято-Успенской Почаевской лавре 30 мая был совершен благодарственный молебен по случаю окончания учебного года.

Фото: УПЦ

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел и пресс-службу обители.

Торжественное богослужение возглавил наместник Лавры митрополит Почаевский Владимир в сослужении духовенства.

На молитве присутствовали директор Почаевской ООШ I-III ст. Ботва Галина, преподаватели, родители и более 850 школьников. На праздничном молебне также молились учащиеся и преподаватели лаврской воскресной школы.

В конце благодарственного молебна со словом наставления к присутствующим обратился наместник обители, после чего все преклонились перед чудотворной «Почаевской» иконой Божьей Матери и получили подарки.