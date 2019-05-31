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В день памяти Межирицкой иконы Божией Матери «Житеподательница», 30 мая, по благословению митрополита Ровенского и Острожского Варфоломея, архиепископ Пражских и Чешских Земель Михаил совершил Божественную литургию в Свято-Троицком Межиричском мужском монастыре.

Фото: УПЦ

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел и пресс-службу Ровенской епархии.

Молитвенно почтить Богородицу в день памяти Ее чудотворного образа - главную святыню обители - собрались верующие и священники Ровенской, Волынской, Хмельницкой области.

Иерарх Православной Церкви Чешских Земель и Словакии архиепископ Михаил наградил Ровенских епископов УПЦ орденами Православной Церкви Чешских Земель и Словакии. Настоятелю монастыря архимандриту Феодору и благочинному архимандриту Никону вручили медаль равноапостольных Мефодия и Кирилла.

Отец Феодор в память о праздничном богослужении подарил архиепископу Михаилу образ Богоматери «Межирицкая».

После чего был совершен традиционный многолюдный крестный ход по территории обители.

2 июня иерарх Православной Церкви Чешских Земель и Словакии возглавит богослужение в Свято-Георгиевском подворье в Ровно, 3 июня - в Свято-Покровском женском монастыре с. Гоща.

20 февраля архиепископ Пражский и Чешских земель Михаил официально запретил сослужение с представителями ПЦУ.
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