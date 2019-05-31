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Президент Владимир Зеленский уволил начальника Главного следственного управления Службы безопасности Григория Остафийчука.

Соответствующий указ №341/2019 от 31 мая опубликован на сайте Главы государства.

«Уволить Остафийчука Григория Владимировича с должности начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины», - говорится в документе.

Напомним, 20 мая глава Службы безопасности Украины Василий Грицак подал в отставку.

Также соответствующие рапорты об увольнении с занимаемых должностей составлены всеми заместителями председателя СБУ и членами его команды. 

22 мая Президент назначил Ивана Баканова первым заместителем председателя Службы безопасности Украины - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.
ForUm

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