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Президент Владимир Зеленский назначил Ивана Баканова первым заместителем председателя Службы безопасности Украины - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

Соответствующий указ №316/2019 от 22 мая опубликован на сайте Главы государства.

«Назначить Баканов Ивана Геннадьевича первым заместителем председателя Службы безопасности Украины - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины», – говорится в документе.

Баканов - бизнесмен, глава партии «Слуга народа», друг детства и глава избирательного штаба Зеленского. Ранее работал юристом студии «Квартал 95». 

Напомним, 20 мая глава Службы безопасности Украины Василий Грицак подал в отставку.

Также соответствующие рапорты об увольнении с занимаемых должностей составлены всеми заместителями председателя СБУ и членами его команды. 
ForUm

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