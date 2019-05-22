Президент Владимир Зеленский назначил Ивана Баканова первым заместителем председателя Службы безопасности Украины - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.
Соответствующий указ №316/2019 от 22 мая опубликован на сайте Главы государства.
«Назначить Баканов Ивана Геннадьевича первым заместителем председателя Службы безопасности Украины - начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины», – говорится в документе.
Баканов - бизнесмен, глава партии «Слуга народа», друг детства и глава избирательного штаба Зеленского. Ранее работал юристом студии «Квартал 95».
Напомним, 20 мая глава Службы безопасности Украины Василий Грицак подал в отставку.
Также соответствующие рапорты об увольнении с занимаемых должностей составлены всеми заместителями председателя СБУ и членами его команды.
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