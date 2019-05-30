Еще совсем недавно, когда власть в стране еще занималась реформами и прислушивалась к мнению западных партнеров, Верховная Рада приняла закон «О рынке электроэнергии», который должен вступить в силу с 1 июня. Вчера зампред СБУ Баканов, назначенный президентом главным борцом с коррупцией, обратился с письмом к Гройсману, требуя отсрочить введение новых правил на энергорынке. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет блогер Карл Волох.
По его словам, за прошедшие пять лет он уже успел отвыкнуть от такого уровня откровенной воровской наглости чиновников. Ведь вопрос этот входит в компетенцию департамента «К» СБУ не больше, чем шаманские пляски в Сибири, урон, наносимый отношениям Украины с кредиторами отменой намеченного действия может быть очень значительным, да и сам способ общения СБУ с правительством некими запретительными письмами является не самым традиционным.
Карл Волох пишет, видимо, все это не имеет значения, когда на кону интересы Игоря Коломойского, ведь именно его энергоемкие ферросплавные предприятия являются главным бенефициаром нынешнего ручного управления ценообразованием, а рыночные цены способны серьезно уменьшить их прибыли.
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