22-летнюю украинскую теннисистку Елену Плоскину пожизненно дисквалифицировали за организацию договорных матчей.

Об этом сообщает Фокус со ссылкой на Tennis Integrity Unit.

В октябре 2016 года Плоскина познакомила другую теннисистку с человеком, который предложил ей участие в играх с заранее определенным исходом.

Также теннисистку признали виновной в том, что она не сообщила об известных ей коррупционных действиях и не помогала следствию.

Кроме того, Плоскина должна будет выплатить 20 тыс. долларов штрафа.

До этого теннисистка занимала 821 строчку рейтинга ITF.