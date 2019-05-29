22-летнюю украинскую теннисистку Елену Плоскину пожизненно дисквалифицировали за организацию договорных матчей.
Об этом сообщает Фокус со ссылкой на Tennis Integrity Unit.
В октябре 2016 года Плоскина познакомила другую теннисистку с человеком, который предложил ей участие в играх с заранее определенным исходом.
Также теннисистку признали виновной в том, что она не сообщила об известных ей коррупционных действиях и не помогала следствию.
Кроме того, Плоскина должна будет выплатить 20 тыс. долларов штрафа.
До этого теннисистка занимала 821 строчку рейтинга ITF.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время