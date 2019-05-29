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По благословению епископа Волынского и Луцкого Нафанаила, клирики Волынской епархии – настоятель Свято-Покровского храма архимандрит Афанасий (Герман) и глава просветительского отдела протоиерей Валентин Марчук, 27 мая приняли участие в мастер-классах для детей с особенностями развития из общественных организаций «Солнечные дети Волыни» (дети с синдромом Дауна) и «Ангелочки» (дети с расстройством аутистического спектра).

Фото: Волынская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Волынской епархии, на творческую идею волынских священников откликнулось руководство местных пиццерий, которые предоставили возможность провести мастер-классы по изготовлению печенья и приготовлению пиццы.

За один день священники организовали сразу два мастер-класса для особенных детей. В первом из них, который прошел в пиццерии «Феличита», приняли участие «Солнечные дети Волыни». Дети не только учились выпекать и украшать собственноручно приготовленное печенье, но и смогли попробовать разнообразные виды пиццы, которыми персонал пиццерии с угощал гостей во время их творческих занятий. В завершение праздничного события коллективу пиццерии по благословению епископа Нафанаила вручили благодарственные грамоты от Волынской епархии, за активное участие в развитии детей с особенностями развития.

«Позитивные эмоции лились через край. Каждый ребенок принимал активное участие в мастер-классе и имел постоянное общение со священниками. Стоит отметить, что "особые дети" имеют усиленное чувство доверия и раскрываются именно перед теми душпастырями, к которым испытывают сильное доверие», - отметили в епархиальной пресс-службе.

Второй мастер-класс прошел в пиццерии «Теревені», где дети из организации «Ангелочки» своими руками готовили пиццы и придумывали для них названия. Директору и всему коллективу заведения в конце занятий также были вручены благодарственные грамоты от Волынской епархии УПЦ.
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