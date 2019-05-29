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Константинопольский Патриарх Варфоломей пояснил, какой статус теперь имеют бывший глава УПЦ КП Филарет и бывший глава УАПЦ Макарий.

Фото: Главком

Об этом Патриарх Варфоломей рассказал в интервью болгарскому информагентству «БГНЕС», сообщает «Главком».

«11 октября 2018 Синод Вселенского патриархата, после длительных просьб Филарета и Макария, восстановил каноничность двух лидеров канонических групп, признав их архиерейства, но не их ранг. Это означает, что Филарет больше не является киевским патриархом, а является бывшим киевским митрополитом, и Макарий не является архиепископом Львова, а скорее бывшим львовским архиепископом», - объяснил Патриарх Варфоломей.
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