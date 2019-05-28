Депутаты Львовского областного совета проголосовали за обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому относительно недопущения игнорирования статуса государственного языка и использования его в своей публичной деятельности.

«Львовский областной совет обращается к Вам относительно Ваших последних публичных выступлений на различных мероприятиях в статусе Президента Украины.

Часть Ваших публичных речей выполняется без соблюдения законодательства об обязательном использовании государственного языка в выступлениях, комментариях и интервью, что, в свою очередь, нарушает права граждан на получение такой информации и ее понимание», - говорится в обращении.

Согласно статье 10 Конституции Украины, государственным языком в Украине является украинский, напомнили депутаты.

Согласно решению Конституционного суда Украины №10-рп / 99 от 14.12.1999 года, положения части первой статьи 10 Конституции Украины, согласно которому «государственным языком в Украине является украинский язык», надо понимать так, что украинский язык как государственный является обязательным средством общения на всей территории Украины при осуществлении полномочий органами государственной власти и органами местного самоуправления (язык актов, работы, делопроизводства, документации и т.п.), а также в других публичных сферах общественной жизни, которые определяются законом (часть пятая статьи 10 Конституции Украины).

Таким образом, положения Конституции Украины обязывают применять государственный украинский язык как язык официального общения должностных и служебных лиц при исполнении ими служебных обязанностей, в работе и в делопроизводстве и т.д. органов государственной власти, представительского и других органов Автономной Республики Крым, органов местного самоуправления.

Решение Конституционного суда Украины является обязательным к исполнению на территории Украины, окончательным и не может быть обжаловано.

«Кроме этого, мы, депутаты Львовского областного совета, считаем, что Президент воюющего государства обязан полностью исключить русский язык из собственного употребления в публичных сферах общественной жизни, как официальный язык России - государства-агрессора, - отмечается в обращении. - Несмотря на очевидное нарушение установленных законодательных норм, просим Вас, Президента Украины, не допускать этого в дальнейшем и в своей публичной деятельности пользоваться государственным украинским языком».