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По приглашению митрополита Ловчанского Гавриила (Динева) чудотворная икона Пресвятой Богородицы «Боянская» 25 мая прибыла в Ловчанскую епархию Болгарской Православной Церкви.

Фото: bg-patriarshia.bg

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на официальный сайт Болгарской Патриархии, икона пробудет в Ловчанской епархии до 2 июня.

Сегодня, 27 мая, Предстоятель Болгарской Православной Церкви Патриарх Неофит встретился с героем Украины архиепископом Украинской Православной Церкви Лонгином (Жаром).

Встреча прошла в здании Софийской Митрополии, на ней присутствовал также митрополит Ловчанский Гавриил (Динев).

Архиепископ Лонгин передал присутствующим приветствие от Предстоятеля УПЦ Блаженнейшего Митрополита Онуфрия и поделился радостью о традиционно добрых отношениях между Православными Церквями Болгарии и Украины. Он рассказал о том, как чудотворная икона Божией Матери совершает множество чудес по молитве к Ней и помогает всем нуждающимся.
ForUm

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