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Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с очередным несогласованным визитом в аннексированный Крым спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Как сообщили в пресс-службе украинского внешнеполитического ведомства, визит был совершен 24 мая.

«Никакие вояжи российских чиновников в Крым не изменят закрепленный в Конституции Украины и международно-признанный статус Автономной Республики Крым и города Севастополь как части территории Украины», — заявили там.

В МИД Украины добавили, что отправили ноту протеста МИД России.

Напомним, несколько месяцев назад Володин предложил взыскать с Украины компенсацию за «25-летнюю аннексию» Крыма. С таким заявлением он выступил в оккупированном Симферополе.
ForUm

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