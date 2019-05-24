В день памяти святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, 24 мая, митрополит Мукачевский и Ужгородский Феодор совершил богослужение в Свалявском Свято-Тройце-Кирилло-Мефодиевском женском монастыре.

Фото: Мукачевская епархия УПЦ

У соборного храма при входе, архиерея с цветами встречала настоятельница монастыря - игуменья Нина (Мизун) с сестрами обители, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Мукачевской епархии.

Владыке сослужили представители духовенства. На праздничную литургию собрались множество верующих.

По окончании богослужения был совершен традиционный крестный ход вокруг храма. После этого владыка поздравил присутствующих священнослужителей, верующих и насельницу монастыря с престольным праздником.

Архиерей рассказал верующим о жизни и деяниях равноапостольных Кирилла и Мефодия.