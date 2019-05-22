Своей помощью святой Николай Чудотворец напоминает нам, что мы должны становиться духовно лучше - не почивать на ступени духовного совершенства, а подниматься выше и выше.

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Об этом Блаженнейший Митрополит Онуфрий сказал в своей проповеди в день памяти святителя и чудотворца Николая, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ.

Предстоятель отметил, что святитель Николай Чудотворец, архиепископ Мир Ликийских, «свято оберегал чистоту Православной веры, спасал людей от меча, осуждения, от нищеты, и продолжает это делать сегодня».

По словам Блаженнейшего владыки, иногда мы считаем, что некрещенному человеку помогать христианину не нужно. «Бог помогает: и крещеным, и некрещеным, - и святитель Николай, как слуга Божий, помогает, - отметил Владыка. - Помогая некрещеным, он призывает милостью Божьей, любовью и добром к Богу. Помогая людям крещеным, он напоминает, что они должны становиться еще лучше, не должны стоять на ступени духовного совершенства и отдыхать, но должны постоянно подниматься выше и выше».

Архипастырь привел пример помощи святителя Николая Чудотворца одной тяжело больной женщине, которую лично знал. Эта женщина уже находилась на смертном одре и поняла, что при жизни сделала больше греховных дел, чем хороших.

«Она поняла, что за свои дела должна быть в аду, и начала молиться: "Господи, продолжи мои дни на одну неделю, я не буду спать и есть, а буду постоянно молиться и каяться в своих грехах!", - продолжил рассказ Владыка . - После такой молитвы она почувствовала себя лучше, у нее наконец появился аппетит. Она заснула и увидела во сне, как подходит к ней старец и говорит: «Что ты обещала, если Бог тебе продолжит земные дни, не есть и не спать, а сама наелась и легла спать?». Женщина опомнилась и стала молиться всю неделю. И Бог не только простил ей грехи, Он продолжил ей жизнь на многие годы».

По словам Его Блаженства, святитель Николай помогает всем, кто к нему обращается с молитвой, поэтому неудивительно, что даже «некрещеные спешат в храм святителя Николая в городе Мира (Демре, современная Турция), на родину святителя, и искренне просят о помощи».

Блаженнейший Митрополит Онуфрий пожелал, чтобы «святой Николай помогал нам сохранять святую Православную веру и каяться в наших грехах».

«Мы все люди - иногда поступаем правильно, а иногда оступаемся, падаем и грешим, поэтому пусть он помогает нам вставать, каяться и снова идти к Богу, к той жизни, которая приготовлена для каждого человека на небе», - резюмировал он.