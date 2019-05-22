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В Сумах, в день перенесения мощей святителя Николая Мир Ликийских чудотворца, 22 мая, состоялись богослужения на месте Свято-Никольского храма, разрушенного в годы атеистических гонений.

Фото: Сумская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Сумской епархии, богослужение возглавил митрополит Сумской и Ахтырский Евлогий.

Накануне вечером митрополит Евлогий возглавил всенощное бдение в Спасо-Преображенском кафедральном соборе, а в сам день празднования - Божественную литургию у поклонного креста, установленного на месте разрушенного храма.

Утром владыка вместе с духовенством и мирянами крестным ходом вышли из кафедрального собора и направились к площади Независимости. Богомольцы несли хоругви и икону святителя Николая, хранящуюся в соборе.

Проповедь митрополита была посвящена теме христианского стремления к Богу и построения собственной жизни в соответствии с верой Христовой.

Во время Божественной литургии звучали песнопения в исполнении архиерейского хора под руководством регента Т. Матвиенко. На площади молились студенты Сумской духовной семинарии имени Блаженнейшего Митрополита Владимира (Сабодана).

По окончании богослужения владыка Евлогий окропил присутствующих святой водой.
ForUm

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