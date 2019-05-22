В Сумах, в день перенесения мощей святителя Николая Мир Ликийских чудотворца, 22 мая, состоялись богослужения на месте Свято-Никольского храма, разрушенного в годы атеистических гонений.
Фото: Сумская епархия УПЦ
Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Сумской епархии, богослужение возглавил митрополит Сумской и Ахтырский Евлогий.
Накануне вечером митрополит Евлогий возглавил всенощное бдение в Спасо-Преображенском кафедральном соборе, а в сам день празднования - Божественную литургию у поклонного креста, установленного на месте разрушенного храма.
Утром владыка вместе с духовенством и мирянами крестным ходом вышли из кафедрального собора и направились к площади Независимости. Богомольцы несли хоругви и икону святителя Николая, хранящуюся в соборе.
Проповедь митрополита была посвящена теме христианского стремления к Богу и построения собственной жизни в соответствии с верой Христовой.
Во время Божественной литургии звучали песнопения в исполнении архиерейского хора под руководством регента Т. Матвиенко. На площади молились студенты Сумской духовной семинарии имени Блаженнейшего Митрополита Владимира (Сабодана).
По окончании богослужения владыка Евлогий окропил присутствующих святой водой.
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