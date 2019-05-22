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Решение о прекращении деятельности Украинской Православной Церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) в органы государственной регистрации не подавалось, несмотря на все заявления и уверения в обратном со стороны ПЦУ. 

Фото: УНИАН

Таким образом, УПЦ КП продолжает спокойно существовать наряду с ПЦУ, сообщает «Страна». 

Деятельность Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата может быть приостановлена решением Поместного собора УПЦ КП о ликвидации Киевской Патриархии, либо в судебном порядке. На данный момент в органы государственной регистрации за отменой регистрации УПЦ КП никто не обращался.

Об этом в ответ на запрос издания "Гордон" сообщили в Министерстве юстиции Украины.

"На основании решений Поместного объединительного собора Православной церкви Украины от 15 декабря 2018 года признаны утратившими силу приказы Министерства культуры Украины от 12 июня 2017 года "О регистрации устава религиозной организации "Киевская патриархия Украинской православной церкви" в новой редакции, и от 8 июля 2016 года "О новой редакции устава об управлении Украинской православной церкви Киевского Патриархата", - говорится в ответе Минюста.

В ведомстве отметили, что 30 января 2019 года была проведена государственная регистрация религиозной организации "Киевская митрополия Православной Церкви Украины". 

При этом по состоянию на 15 мая 2019 года решение о прекращении деятельности УПЦ КП в органы государственной регистрации не подавалось, подчеркнули в Минюсте. 
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