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С февраля в поселке Ясиня (Закарпатская область) продолжаются попытки рейдерского захвата храма Рождества Богородицы Украинской Православной Церкви. Инициаторы захвата храма - группа лиц, называющая себя «верующими ПЦУ», - использует различные методы давления - от морального до силовых попыток захватить церковь.

Фото: Перший.com.ua

Среди участников этой группы иногородние и представители других религиозных конфессий, сообщает «Перший.com.ua».

Последняя из попыток захватить храм силой была осуществлена 19 мая. Попытка была неудачной, поскольку религиозная община храма Рождества Богородицы четко стоит на защите своей позиции и прав.

Вместе с тем, силовой - не единственный метод, который используют сторонники ПЦУ. Они ищут способ юридически ликвидировать религиозную общину УПЦ храма Рождества Богородицы. Так, пытаются регистрировать Устав новой религиозной общины храма Рождества Богородицы пгт Ясиня, Раховского района, но уже подчинения ПЦУ. Мотивируют тем, что, якобы, устав УПЦ вышеупомянутой общины - потеряно.

Обстоятельства церковного противостояния изданию «Перший.com.ua» сообщил источник, пожелавший сохранить статус анонимности.

«В полиции Раховского районного отделения в заявлении о подтверждении Устава религиозной общины УПЦ храма Рождества Богородицы пгт Ясиня, Раховского района было отказано. Более того, следователь отметил, что Устав не потерян, документ находится в храме. По требованию правоохранителей, Устав был предоставлен для ознакомления», - отметил собеседник.
ForUm

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