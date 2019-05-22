также в разделеРелигия
СМИ: На Закарпатье сторонники ПЦУ ищут способ юридически ликвидировать религиозную общину УПЦ 2
Иерусалимский Патриарх принял паломников из Украины и Беларуси 4
Предстоятель Кипрской Церкви призвал обсуждать украинский вопрос, думая о Церкви и «невзирая на личности» 6
СМИ: На Ровенщине продолжаются церковные баталии 12
Швейцарский богослов Гавриил (Бунге): Не Патриархи, митрополиты и епископы должны предопределять судьбу людей 11
Епископ УПЦ рассказал, как пережить скорби 14
В Церкви издали пособие по психологической помощи бездомным 6
Под Одессой УПЦ проведет фестиваль духовного и народного творчества 13
В Кировоградской области совершили перенос мощей блаженной исповедницы Иулиты 10
В ночь с 21 на 22 мая состоится крестный ход из Ужгорода в Свято-Никольский Мукачевский монастырь 11
Проблему нарушений прав верующих в Украине обсудят на международной конференции 9
Патриарх Кирилл пожелал Зеленскому успехов в объединении и примирении украинского народа 16
Хор Нежинской епархии УПЦ стал лауреатом Международного фестиваля церковной музыки в Польше 30
Верующие УПЦ под стенами Черновицкой ОГА: Мы будем молиться здесь до тех пор, пока власти нас не услышат 18
Митрополит Онуфрий заверил, что УПЦ поддержит нового президента «во всех добрых намерениях» 72
Международные организации рассмотрят уголовные обвинения относительно клирика УПЦ Виктора Земляного 11
Верующие Черновицко-Буковинской епархии УПЦ пройдут крестным ходом, призывая власти не нарушать их права 29
В Черновцах верующие УПЦ просят местную ОГА не способствовать захватам храмов 15

В день Николая Летнего, 22 мая, Митрополит Онуфрий возглавляет богослужение в Свято-Покровском монастыре столицы.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел УПЦ, 21 мая, накануне дня памяти святителя и чудотворца Николая, Митрополит Онуфрий совершил всенощное бдение в Успенском соборе Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

За богослужением молились студенты Киевских духовных школ, прихожане и паломники Киево-Печерской обители.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/лето
1901 грн.
9
Теги