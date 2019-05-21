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Как бы тяжело не было сегодня, какие бы скорби или невзгоды не обрушились на нас, давайте помнить, что Христос может решить все проблемы одним Своим словом.

Фото: епископ Виктор (Коцаба) / Фома

Об этом написал епископ Виктор (Коцаба) на сайте «Корреспондент», сообщает «Фома в Украине». 

«В чём больше всего нуждается современный человек? Можно без колебаний сказать, что уверенности в своём будущем, надежде на то, что оно будет светлым и позитивным. Время, в которое мы живём, ставит перед нами сложные задачи, решение которых требует максимального напряжения как духовных, так и физических сил. Не зря святые отцы писали, что люди в последние времена будут спасаться не мученичеством или исповедничеством, а терпением скорбей. И именно в этом терпении нам и нужна надежда и вера в то, что за ними обязательно будет ожидать Истина», - написал владыка Виктор.

Евангелие, которое читалось в этот день, именно об этом, считает он.

«В Иерусалиме, недалеко от Храма, находилась т. н. Овчая купель - водоём, который использовали для очищения перед жертвоприношением в Храме. Один раз в год ангел Божий сходил в эту купель, возмущал воду, и тот, кто первым окунался после этого, получал исцеление от любой болезни. ... А теперь представьте себе человека, которого Евангелие называет "расслабленным", то есть неподвижным, больным параличом, который 38 лет лежал возле этой купели, ожидая чуда. Более того, евангелист Иоанн специально отмечает, что у этого человека не было помощников, с помощью которых он мог бы добраться до воды. То есть, с точки зрения просто рационализма, даже теоретически шансов освободиться от болезни у него не было. Однако несмотря на это, целых 38 лет парализованный ожидал чуда. И оно действительно произошло, когда он встретил Христа», - продолжил архиерей.

По словам владыки Виктора, эта история - о том, что вера должна быть крепкой и непоколебимой. Даже тогда, когда кажется, что шансов решить ту или иную проблему нет, когда все вокруг говорят, что мы должны бросить дело, которым занимаемся, т. к. результата не будет... даже тогда нам лучше помнить, что надежда всё равно есть.

Вместе с тем, добавил архиерей, нужно не забывать и о том, что конечный результат зависит не от случая или отдельных людей, а «только от того, встретим ли мы Христа».

«Поскольку именно Он способен одним словом решить то, что ещё мгновение назад казалось нерешаемым», - сказал он.

«Больной получил исцеление, потому что верил, что рано или поздно придёт Тот, Кто поможет ему. Точно так же должны верить и мы. И как бы тяжело сегодня не было, какие бы скорби и невзгоды не обрушились на нас, давайте помнить, что Христос придёт. Обязательно придёт», - призвал епископ Виктор.
ForUm

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