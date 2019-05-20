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Германия выделила Украине техническую и финансовую помощь в размере 82 млн евро, сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

«Замечательный подарок Германии к инаугурации президента Владимира Зеленского. Берлин выделяет Украине техническую и финансовую помощь в размере 82 млн евро на отечественные реформы в 2019 году», - написал он в Twitter.

Соответствующий протокол был подписан сегодня в Киеве.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="uk" dir="ltr">Чудовий подарунок Німеччини до інавгурації Президента <a href="https://twitter.com/VoZelenskiy?ref_src=twsrc%5Etfw">@VoZelenskiy</a>: Берлін виділяє Україні технічну та фінансову допомогу у розмірі 82 млн. євро на вітчизняні реформи у 2019 році! Сьогодні у Києві підписується 🇺🇦🇩🇪протокол! Danke Deutschland <a href="https://twitter.com/RegSprecher?ref_src=twsrc%5Etfw">@RegSprecher</a> <a href="https://twitter.com/BMZ_Bund?ref_src=twsrc%5Etfw">@BMZ_Bund</a> <a href="https://twitter.com/giz_gmbh?ref_src=twsrc%5Etfw">@giz_gmbh</a> <a href="https://t.co/QY3NCjpL1u">pic.twitter.com/QY3NCjpL1u</a></p>&mdash; Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) <a href="https://twitter.com/MelnykAndrij/status/1130485201853997058?ref_src=twsrc%5Etfw">20 мая 2019 г.</a></blockquote>
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