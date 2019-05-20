Мы хотим, чтобы Президент относился к Украинской Православной Церкви так, как ко всем - чтобы мы были равны перед законом, чтобы не было «своих» и «чужих».

Фото: Митрополит Онуфрий / скрин

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сегодня после инаугурации Президента Украины Владимира Зеленского сказал Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

«Мы (УПЦ, - ред.) ничего не ожидаем. Мы хотим, чтобы Президент относился к нам, к нашей Церкви так, как ко всем - чтобы мы были равны перед законом, чтобы не было «своих» и «чужих»», - сказал Митрополит Онуфрий.

Предстоятель УПЦ, который присутствовал на инаугурации в Верховной Раде, рассказал, что понравилось ему в речи Президента.

«Инаугурация стала апофеозом, или кульминацией того многочисленного выбора украинцев, который они сделали на последних президентских выборах. Более 70 процентов избрали нового Президента, которого они захотели видеть своим главой. Я думаю, что самым красивым было в этой церемонии - это осознание того, что это тот человек, которому люди доверяют.

Мне понравилось в данной церемонии то, что Президент говорил от сердца, говорил просто, я думаю, что те слова, которые он говорил - это не был какой-то «маскарад», это было то, чем наполнена душа и что является его главными желаниями в его каденции президентства. Это прекращение войны, это то, чтобы людям улучшить их условия жизни в нашем государстве и то, чтобы объединить государство, а не разделять по каким-то признакам. Надо людей объединять, а не разъединять», - отметил Блаженнейший.

Митрополит Онуфрий заверил, что УПЦ готова и в дальнейшем оказывать поддержку «в социальной сфере, в сфере обмена пленными мы работали и будем работать».

Также Предстоятель сказал, что УПЦ будет поддерживать Президента во всех добрых намерениях.

«Никто не может гарантировать, что все это до йоты исполнится, но если человек сказал уже слово - обещание на его ответственности. Что-то из этого он сделает обязательно. Возможно не все абсолютно, потому что жизнь есть жизнь. Есть много составляющих, которых мы просто не знаем, с которыми не знакомы, которые могут серьезно повлиять на нас, но если человек не будет иметь доброго намерения, то он никогда добра не сделает. А он имеет хорошие намерения. Пусть Бог помогает, чтобы они воплотились на все сто процентов», - пожелал Митрополит Онуфрий.

Как сообщалось, 22 апреля Блаженнейший Митрополит Онуфрий направил приветствие кандидату в Президенты Украины В. Зеленскому с победой на выборах, в котором пожелал Владимиру Зеленскому Божьего благословения на новом и ответственном пути служения Украине и ее народу. А 30 апреля состоялась встреча Предстоятеля УПЦ с новоизбранным Президентом.