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В День памяти жертв депортации народов Крыма, 18 мая, во всех храмах и монастырях Симферопольской и Крымской епархии Украинской Православной Церкви в 12 часов дня был совершен просительный молебен о мире на крымской земле.

Фото: УПЦ

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ.
«Верующие Крыма возносят свои молитвы о пострадавших в тяжкую годину, молятся о том, дабы Бог не допустил более такой трагедии», - сказал в своем слове митрополит Симферопольский и Крымский УПЦ Лазарь.

По его словам, «история – это книга нравственных уроков, которые Господь преподал человечеству. И в этом смысле депортация народов Крыма – это поистине время сугубого испытания, трагедия нашего края, которая болью отозвалась и отзывается в сердцах всех крымчан, так как коснулась практически каждой семьи».

Он напомнил, что женщины, дети, старики потеряли Родину и дом. Были депортированы за пределы полуострова десятки тысяч ни в чем неповинных людей.

«Сложно представить, насколько трагичными и горькими были эти годы, проведенные вдали от Отечества. Воистину, День памяти жертв депортации народов Крыма – траур для всех нас. Наши сердца наполнены скорбью, — сказал владыка. — Однако мы не должны забывать прошлое, но обязаны вынести из него необходимые уроки. Ведь то, каким станет будущее, зависит именно от нас».

Митрополит Симферопольский и Крымский выразил сочувствие и поддержку всем, потерявшим в то время своих родных и близких, прошедшим через множество тягот и лишений, а также призвал все народы, населяющие Крымский полуостров, хранить духовную трезвость, мудрость и мир.

 «Взирая на предыдущие поколения, обладавшие такой мудростью и богобоязненностью, которые позволяли им столетиями жить на одной земле в мире и согласии, пусть дарует и нам Всевышний Господь эту мудрость, дабы земля наша была землей мира и добра, — сказал он и продолжил. — Дорогие братья и сестры! В этот день верующие Крыма возносят свои молитвы о пострадавших в тяжкую годину, молятся о том, дабы Бог не допустил более такой трагедии, но даровал нам мир и любовь, чтобы на нашей Богоспасаемой крымской земле все народы жили в согласии и взаимопонимании».
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