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В Свято-Успенской Почаевской Лавре 19 мая состоялось торжественное празднование дня памяти преподобного Иова, игумена и чудотворца Почаевского.

Фото: pochaev.org.ua

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на официальный сайт Почаевской лавры, праздничную Литургию в Преображенском соборе возглавил митрополит Тернопольский и Кременецкий Сергий в сослужении представителей епископата и духовенства.

Со словом проповеди к верующим обратился архиепископ Ровеньковский и Свердловский Пантелеимон. В своем слове он рассказал о подвиге преподобного Иова.

Завершились торжественные празднования крестным ходом, во время которого мощи игумена Почаевского были отнесены в Пещерный храм, где они всегда покоятся.
ForUm

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