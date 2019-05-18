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В Одессе чиновник Национальной полиции требовал от одесситки, которая осуществляет торговлю табачными изделиями, взятку в размере 2 тыс. долларов США. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

В полиции сообщили, что заместитель начальника сектора превенции Шевченковского отделения полиции, который недавно был назначен старшим полицейским станции Аркадия, начал заниматься установлением «правил» торговли на обслуживанной территории.

«Одной из женщин, которая имеет павильоны в торговом комплексе, чиновник поставил условие - беспрепятственно работать она сможет только за оказанное ему «вознаграждение» в сумме 2 тысячи долларов США за сезон», - рассказали в Нацполиции.

Женщина сразу обратилась в Департамент внутренней безопасности Нацполиции, которые внесли сведения в ЕРДР по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

«Задержание произошло во время презентации курортной полиции, на глазах у личного состава полиции, Нацгвардии и спасателей», - сообщили правоохранители.
ForUm

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