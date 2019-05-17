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Во время паломнической поездки на Святую Землю, 17 мая, Блаженнейший Митрополит Онуфрий встретился с Предстоятелем Иерусалимской Православной Церкви, Блаженнейшим Патриархом Феофилом III. 

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел УПЦ, Предстоятеля Украинской Православной Церкви сопровождает епископ Шепетовский и Славутский Евсевий, представители духовенства, монашества и мирян из Украины.

«Православная Церковь всегда находится в состоянии испытаний и претерпевает гонения от мира, — отметил Иерусалимский Патриарх. — В связи с этим Украинская Православная Церковь проходит особый период в своей истории. В Иерусалимской Православной Церкви всегда молятся у православных святынь Святой Земли, чтобы Господь хранил эту Церковь и Ее верных в Украине».

Митрополит Онуфрий поблагодарил за эти молитвы Блаженнейшего Патриарха и передал благодарность всем священнослужителям и верующим Иерусалимской Церкви.

Патриарх Феофил III отметил, что в этом году очень большое количество паломников со всего мира, в т.ч. и с Украины, стремятся посетить Иерусалимские святыни — такие, как Храм Воскресения Христова, приложиться к живоносному Гробу Господню и другим святыням, которые напоминают нам о библейских временах и связанны с земной жизнью Спасителя.

Беседа архипастырей состоялась в теплой и дружественной обстановке, в конце встречи Митрополит Онуфрий и Патриарх Феофил обменялись памятными подарками.
ForUm

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