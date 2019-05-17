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В селе Затишье Шацкого района Волынской области заложили камень под строительство нового храма Украинской Православной Церкви.

Фото: Фейсбук

Об этом пишет священник Александр Черевко на своей странице в Facebook.

«16 мая Высокопреосвященнейший Владимир, митрополит Владимир-Волынский и Ковельский, в селе Затишье Шацкого благочиния совершил чин закладки камня под строительство нового храма в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник», - сказано в сообщении. 
ForUm

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