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Молодежный актив Свято-Иверского одесского мужского монастыря УПЦ 17 мая посетил одесский реабилитационный центр.

Фото: УПЦ

Православная молодежь передала центру канцелярские принадлежности, сладкие подарки, бытовую химию и новые вещи, сообщает «Православная Одесса».

Протоиерей Иоанн Скалозуб от лица всего Иверского молодежного актива поблагодарил за теплый приём и искреннюю молитву работников центра и всех детей, пожелав им скорейшего выздоровления.

В данный момент в реабилитационном центре находится 25 человек возрастом от 18 до 60 лет.
 
«Это 25 человек с абсолютно разными судьбами, но всех их объединяет одно: они проходят курс психологической реабилитации в уникальном для Одессы центре. Специалисты центра стараются максимально предоставить досуг своих подопечных: можно заниматься в спортзале, в мастерских, тут учат азам кулинарного искусства и тонкостям ведения хозяйства. Сотрудники не скрывают, что несмотря на время адаптации, без поддержки коллектива центра и родственников пациентам здесь приходится сложно», - рассказали в пресс-службе Одесской епархии УПЦ.
 
Руководитель центра поблагодарило молодежный актив Свято-Иверского монастыря за оказанную помощь.
ForUm

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