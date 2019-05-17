Молодежный актив Свято-Иверского одесского мужского монастыря УПЦ 17 мая посетил одесский реабилитационный центр.

Фото: УПЦ

Православная молодежь передала центру канцелярские принадлежности, сладкие подарки, бытовую химию и новые вещи, сообщает «Православная Одесса».

Протоиерей Иоанн Скалозуб от лица всего Иверского молодежного актива поблагодарил за теплый приём и искреннюю молитву работников центра и всех детей, пожелав им скорейшего выздоровления.

В данный момент в реабилитационном центре находится 25 человек возрастом от 18 до 60 лет.



«Это 25 человек с абсолютно разными судьбами, но всех их объединяет одно: они проходят курс психологической реабилитации в уникальном для Одессы центре. Специалисты центра стараются максимально предоставить досуг своих подопечных: можно заниматься в спортзале, в мастерских, тут учат азам кулинарного искусства и тонкостям ведения хозяйства. Сотрудники не скрывают, что несмотря на время адаптации, без поддержки коллектива центра и родственников пациентам здесь приходится сложно», - рассказали в пресс-службе Одесской епархии УПЦ.



Руководитель центра поблагодарило молодежный актив Свято-Иверского монастыря за оказанную помощь.