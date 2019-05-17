Соединенные Штаты Америки внесли в список санкций в рамках «акта Магнитского» спецотряд быстрого реагирования «Терек» из Чечни и пять граждан России, сообщает Радио Свобода со ссылкой на сообщение Министерства финансов США.

В частности, в список попали бывший командир батальона Руслан Геремеев, Геннадий Карлов, Сергей Косов, Елена Трикуля и Абузайд Висмурадов, командующий спецподразделением. Висмурадова считают ответственным за «внесудебные убийства, пытки или другие грубые нарушения международно признанных прав человека, совершенные против лиц, стремящихся раскрыть незаконную деятельность, которую осуществляют должностные лица правительства Российской Федерации».

Отмечается, что любая собственность подсанкционных лиц и соглашения с ними в США блокируются. В настоящее время количество человек в санкционном списке в рамках «акта Магнитского» достигла 55.

«Акт Магнитского» был разработан в 2012 году в США. Документ определял круг лиц, причастных к гибели в следственном изоляторе юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского и ввел запрет на въезд в США и финансовые санкции в отношении ряда российских чиновников. Позже свои «акты Магнитского» одобрили Канада и страны Балтии.



