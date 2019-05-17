также в разделеМир
Завершение строительства «Северного потока-2» могут отложить 4
Стали известны все финалисты «Евровидения-2019» 194
СМИ: США подготовили санкции против окружения Орбана 37
Меркель: Еврокомиссия уже не сможет блокировать строительство «Северного потока-2» 30
Трамп объявил чрезвычайное положение в связи с угрозой нацбезопасности 99
Россиян признали одной из самых некрасивых наций мира 255
Россиянина оштрафовали за фото граффити с фамилией Путина 40
Определились первые финалисты Евровидения-2019 1153
Ученые заявляют о критическом уровне углекислого газа в атмосфере 33
В США хотят ввести санкции против строителей «Северного потока-2» 20
Приднестровье отказалось от претензий на молдавское село Варница 40
Польша намерена потребовать от Германии $1 триллион репараций 49
В Швеции возобновили расследование против Ассанжа 13
Польша отменила визит делегации Израиля 60
В Тель-Авиве открылось «Евровидение-2019» 52
Правительство Британии не поддержало альтернативный план лейбористов по Brexit 59
Евровидение в Израиле будет охранять 20 тысяч полицейских 22
В Северной Македонии вступает в должность новый президент 25

Соединенные Штаты Америки внесли в список санкций в рамках «акта Магнитского» спецотряд быстрого реагирования «Терек» из Чечни и пять граждан России, сообщает Радио Свобода со ссылкой на сообщение Министерства финансов США.

В частности, в список попали бывший командир батальона Руслан Геремеев, Геннадий Карлов, Сергей Косов, Елена Трикуля и Абузайд Висмурадов, командующий спецподразделением. Висмурадова считают ответственным за «внесудебные убийства, пытки или другие грубые нарушения международно признанных прав человека, совершенные против лиц, стремящихся раскрыть незаконную деятельность, которую осуществляют должностные лица правительства Российской Федерации».

Отмечается, что любая собственность подсанкционных лиц и соглашения с ними в США блокируются. В настоящее время количество человек в санкционном списке в рамках «акта Магнитского» достигла 55.

«Акт Магнитского» был разработан в 2012 году в США. Документ определял круг лиц, причастных к гибели в следственном изоляторе юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского и ввел запрет на въезд в США и финансовые санкции в отношении ряда российских чиновников. Позже свои «акты Магнитского» одобрили Канада и страны Балтии.


 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/высокая мода/лето
2467 грн.
4
Теги