В мае этого года исполняется пять лет православной социальной сети «Елицы».

Фото: УПЦ

Проект «Елицы» был запущен по благословению Патриарха Кирилла с целью укрепления связей между православными людьми во всем мире и развития приходской жизни, сообщает «Благовест-инфо» со ссылкой на пресс-службу проекта.

По словам директора соцсети Валерия Чепухалина, на сегодняшний день число зарегистрированных пользователей сети превысило 230 тысяч человек. На сегодняшний день география проекта очень обширна: зарегистрированы страницы храмов большинства автокефальных, автономных и самоуправляемых православных Церквей. 75% аудитории — это пользователи из России, 15% ¬— из Украины и Белоруссии, 10% — из других стран мира. В сети активно регистрируются пользователи из русских диаспор США, Канады, Австралии и Европы.

В апреле 2015 года в сети «Елицы» появилась официальная страница Патриарха Кирилла, на которую подписаны все пользователи ресурса. На сегодняшний день в соцсети действуют 50 аккаунтов митрополитов, архиепископов и епископов Русской Православной Церкви. В апреле 2019 года открыта официальная страница председателя ОВЦС митрополита Илариона. Также в сети «Елицы» есть страница Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия. Силами епархиальных информационных отделов ведутся официальные страницы многих епархий Русской Православной Церкви.

В 2016 году «Елицы» приступили к созданию собственных мультимедийных ресурсов и онлайн-сервисов. В их числе – благотворительный фонд «Елицы», информационный интернет-портал «ЕлицыМедиа», справочный сервис по сбору информации о православных святынях по всему миру – «Православные святыни», онлайн-сервисы «Вопросы батюшке», собравший более 80 тысяч вопросов и ответов, а также «Вопросы психологу» и «Вопросы юристу». Ежемесячная совокупная аудитория всех проектов и сервисов «Елицы» составляет более 1 млн человек.

К пятилетнему юбилею «Елицы» приурочен запуск нового медиапроекта сети – «ЕлицыТВ», в создании которого приняли участие более 50 известных актеров театра и кино, а также музыканты, общественные деятели и священнослужители. Работа над проектом велась два года, снято более 700 видеовыпусков.

По инициативе самих актеров была расширена линейка программ с их участием: помимо «Крылатых притч» и «Елицы в лицах» – интервью о творчестве, личном опыте веры и семье, записана «Детская Библия» и «Притчи на ночь для детей». Следующим шагом развития проекта станет создание на его основе полноценного интернет телевидения, где можно будет смотреть не только отдельные программы, но и непрерывную онлайн-трансляцию.