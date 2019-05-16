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Если человек имеет желание, то может жить так, что все люди удивляются, — как жили отшельники, затворники Печерские и святой  Афанасий Константинопольский, Лубенский чудотворец.

Фото: УПЦ

Об этом сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий во время проповеди за богослужением в Мгарском Спасо-Преображенском мужском монастыре, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Синодальный информационно-просветительский отдел УПЦ.

«Каждый человек может найти время и для молитвы, и чтобы сделать какое-то доброе дело. Главный стимул — это наше желание, тогда Бог помогает человеку делать все… В тех условиях, как жили отшельники — 60-70 лет в пустыне, ничего не имея: ни одежды, ни еды, как жили преподобные затворники Печерские — годами в пещерах, нормальный человек не проживет, умрет от скуки. А они видели там Свет Божий! Это говорит о том, что когда человек хочет, то Бог помогает ему творить великое и славное, творить такое, что другие никогда не сделают», — отметил Предстоятель УПЦ.

Блаженнейший Владыка также упомянул о духовном подвиге святителя Афанасия Константинопольского, который оставил свою земную жизнь именно в Мгарском монастыре и сегодня «молится за тех, кто живет в обители, кто посещает ее, кто трудится — за всех людей молится».

Блаженнейший Митрополит Онуфрий отметил, что Мгарская обитель — очень древняя, отмечает в этом году 400-летний юбилей, и, Промыслом Божьим, в ней совершалось много чудес.
Владыка вспомнил об одном современном чуде, связанным с монастырем. Как рассказал Предстоятель, удивительный случай произошел с капитаном подводной лодки в начале 90-х годов ХХ века. Лодка потерпела крушение, и кислородных баллонов не хватало на весь экипаж. Чудом удалось подняться на поверхность почти всем, на лодке остались только капитан и матрос, однако времени и кислорода уже было мало.

«Они взяли последний баллон, выплыли из лодки, и что-то случилось с матросом, он начал быстро подниматься наверх, — а этого, через сверхсильное давление, делать нельзя, — и потащил за собой капитана… Капитан потерял сознание. Вдруг ему явился светлый муж и говорит: “Не бойся, все будет хорошо!». Очнулся капитан уже на воде. А матрос был мертв», — продолжил рассказ Владыка.

И после этого капитан остался неверующим. Только после того, как впоследствии он проезжал мимо Мгарского монастыря, как добавил Архипастырь, и, зайдя внутрь, «неожиданно увидел на иконе изображение именно того “светлого мужа”, который его спас из лодки, покаялся — и в доброй христианской жизни завершил свое земное странствование».

«Это чудо говорит о том, что благодать Божья, дарованная Воскресением Христовым, необъятная для глаз и ума, и помогает преодолевать земные трудности и быть человеком в испытаниях земных», — резюмировал Митрополит Онуфрий.
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