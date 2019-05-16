Госдепартамент США правил главе ведомства Майку Помпео и президенту США Дональду Трампу второй пакет санкций по делу об отравлении в Великобритании бывшего офицера ГРУ России Сергея Скрипаля и его дочери.

Об этом на слушаниях в Сенате заявила заместитель госсекретаря Андреа Томпсон, передает Радио Свобода.

По ее словам, новые ограничения – часть расширенной стратегии в отношении России.

Второй пакет санкций может включать, в частности, полный запрет на экспорт в Россию американских товаров, ограничение импорта российских товаров в США, понижение уровня дипломатических отношений, запрет на авиаперевозки государственными компаниями.

Напомним, 27 августа 2018 года Вашингтон ввел в действие первый пакет американских санкций против России, внедренных за химическую атаку в Британии. На первом этапе под запрет попал экспорт технологий, которые могут использоваться в военных целях. Второй пакет санкций, говорили в то же время в Госдепартаменте, будет «драконовским».