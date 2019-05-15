также в разделеОбщество
Замглавы Федерации профсоюзов Саенко купил 5 объектов недвижимости и ездит на элитных авто, зарегистрированных на сына
САП заподозрила Лещенко в получении взятки в виде квартиры 9
Хищения в Нацгвардии: Суд признал незаконным задержание гендиректора «Укрбуда» 16
Языковой закон ужесточает квоты на телевидении 17
Оккупанты пришли в дом Джемилева со «списком террористов» 13
Рада разрешила ГБР проводить оперативно-разыскную деятельность 9
Кушнир: Джулиани впервые прямо сказал, что Зеленскому нужно избавиться от «криминальных олигархов» вроде Коломойского 56
Движение по Подольско-Воскресенскому мосту планируют открыть в 2020 году 10
Епифаний заявляет, что не давал Филарету никаких обещаний 57
В Полтаве после забастовки перевозчиков повысилась стоимость проезда 17
Сегодня в Украине отмечают День вышиванки 23
Госдеп подготовил второй пакет санкций против РФ из-за отравления Скрипалей 16
Коломойский вернулся в Украину 174
Военнопленного украинского моряка Сороку отправили в больницу 21
Адвокат: Сенцов чувствует себя отлично 15
Суд признал отсутствие у Козьякова и Щотки полномочий членов ВККС 16
Депутат горсовета Чернигова и руководитель КП погорели на взятке в $25 тысяч 20
Минрегион разработал новый законопроект о реконструкции устаревшего жилья 22

Президент Петр Порошенко подписал закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Кабинет Министров пополнил перечень российских товаров, запрещенных к ввозу в Украину.
Правительство также приняло решение о применении специальной пошлины на все товары происхождением из Российской Федерации.

Регламентный комитет Верховной Рады рассмотрел семь проектов постановлений относительно даты инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского и рекомендовал ВР голосовать по каждому из них.

Патриарх Филарет хочет руководить Православной церковью в Украине, а за митрополитом Епифанием предлагает оставить представление Украинской церкви за рубежом.

Нет оснований, чтобы забрать у Украины томос об автокефалии православной церкви, заявил почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет.

В Конституционном суде Украины заверили, что смена главы суда не препятствует осуществлению процедуры приведения новоизбранного президента к присяге.

15 мая  «евробляхеры» проводили митинг в правительственном квартале, требуя продлить сроки льготной растаможки авто.

В свою очередь председатель комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина заявила, что льготы на растаможку авто на еврономерах могут быть применены только к социально незащищенным категориям граждан.

Старт нового рынка электроэнергии с 1 июля 2019 года может привести к неконтролируемому увеличению цены на электроэнергию в условиях отсутствия надлежащей защиты потребителей. Об этом сказал на пресс-конференции руководитель ГП «НЭК «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук.

Все наряды полиции, которые непосредственно привлекаются к мероприятиям по обеспечению общественной безопасности и правопорядка, будут оснащены пистолетами-пулеметами «МР-5»

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выступает за проведение аудита оборонно-промышленного комплекса страны и в частности концерна «Укроборонпром». 

Бывший глава Конституционного суда Украины Станислав Шевчук намерен обратиться в суд и правоохранительные органы в связи с «антиконституционным переворотом».  

Председателем Конституционного суда избрана Наталья Шаптала.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/лето
3158 грн.
22
Теги