Президент Петр Порошенко подписал закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Кабинет Министров пополнил перечень российских товаров, запрещенных к ввозу в Украину.

Правительство также приняло решение о применении специальной пошлины на все товары происхождением из Российской Федерации.

Регламентный комитет Верховной Рады рассмотрел семь проектов постановлений относительно даты инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского и рекомендовал ВР голосовать по каждому из них.

Патриарх Филарет хочет руководить Православной церковью в Украине, а за митрополитом Епифанием предлагает оставить представление Украинской церкви за рубежом.

Нет оснований, чтобы забрать у Украины томос об автокефалии православной церкви, заявил почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет.

В Конституционном суде Украины заверили, что смена главы суда не препятствует осуществлению процедуры приведения новоизбранного президента к присяге.

15 мая «евробляхеры» проводили митинг в правительственном квартале, требуя продлить сроки льготной растаможки авто.

В свою очередь председатель комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина заявила, что льготы на растаможку авто на еврономерах могут быть применены только к социально незащищенным категориям граждан.

Старт нового рынка электроэнергии с 1 июля 2019 года может привести к неконтролируемому увеличению цены на электроэнергию в условиях отсутствия надлежащей защиты потребителей. Об этом сказал на пресс-конференции руководитель ГП «НЭК «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук.

Все наряды полиции, которые непосредственно привлекаются к мероприятиям по обеспечению общественной безопасности и правопорядка, будут оснащены пистолетами-пулеметами «МР-5»

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выступает за проведение аудита оборонно-промышленного комплекса страны и в частности концерна «Укроборонпром».

Бывший глава Конституционного суда Украины Станислав Шевчук намерен обратиться в суд и правоохранительные органы в связи с «антиконституционным переворотом».

Председателем Конституционного суда избрана Наталья Шаптала.