В Конституционном суде Украины заверили, что смена главы суда не препятствует осуществлению процедуры приведения новоизбранного президента к присяге, сообщает пресс-служба КСУ.

«В связи с многочисленными обращениями представителей средств массовой информации по вопросу участия председателя Конституционного суда Украины в инаугурации новоизбранного президента Украины сообщаем следующее. Согласно части второй статьи 104 Конституции Украины приведение президента Украины к присяге осуществляет председатель Конституционного суда Украины. 14 мая 2019 на специальном пленарном заседании председателем Конституционного суда Украины была избрана Наталья Шаптала», – говорится в сообщении.

В КСУ напомнили, что 25 апреля было принято заявление собрания судей КС по вопросу осуществления председателем Конституционного суда Украины конституционного долга приведения новоизбранного президента Украины к присяге.

«Выражая глубокую озабоченность по распространению информации о возможном срыве инаугурации президента Украины и ее манипулятивном использовании, судьи Конституционного суда Украины ответственно заявляют, что со стороны Конституционного суда Украины не возникнет никаких препятствий в осуществлении процедуры приведения новоизбранного президента Украины к присяге в соответствии со статьей 104 Конституции Украины», - говорится в заявлении.

Напомним, 14 мая Конституционный суд Украины уволил главу суда Станислава Шевчука с должности судьи. Ранее КС выразил недоверие Шевчуку. По словам источника, его обвинили в политизации работы суда.

Председателем КСУ избрана Наталья Шаптала.