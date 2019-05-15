Присутствующий на заседании комитета Верховной Рады Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности эксперт Андрей Бузаров сообщил, что большинство участников призывают не отклоняться от предусмотренной законом даты введения нового рынка.

Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Facebook, сообщают Українські новини.

«Обсуждают готовность к введению рынка с 1 июля, как предусмотрено действующим законом. Тема важная и актуальная – для ЕС и США своевременное введение конкурентного рыка является базовым маркером готовности Украины выполнять свои обязательства по реформированию энергетического сектора. Минэнерго, НКРЭКУ, ключевые энергокомпании безоговорочно выступают за запуск рынка в надлежащие сроки. Большинство депутатов тоже. Только что экс-дважды министр энергетики Иван Плачков выступал – он тоже за», - написал Бузаров.

По информации эксперта, даже те, кто технически допускает перенос, рапортуют о готовности работать в рынке с 1 июля 2019 года.

«Есть те, кто перестраховывается и допускают перенос на некоторое время – Укрэнерго, например. Но даже они говорят, что в целом готовы запускаться. В целом, настроение оптимистическое. Если не вмешаются политические факторы, и популисты снова не оседлают тему тарифов, европейскому энергорынку в украине с 1 июля быть!» - констатировал он.

Напомним, недавно международное сообщество выразило обеспокоенность торможением запуска нового рынка электроэнергии и призвало оперативно провести заседание Координационного центра по внедрению нового рынка электроенергии. Об этом говорилось в совместном письме главы представительства Европейского Союза (ЕС) в Украине Хьюга Мингарелли, директора Европейского энергетического сообщества (ЕЭС) Янеса Копача, главы представительства Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) в Украине Жан-Эрика де Загона, управляющего директора (Европейского банка реконструкции и развития) ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патронэ, директора Миссии USAID в Украине Сьюзан Фриц.

Введение в Украине европейского рынка электроэнергии с 1 июля 2019 года предусмотрено законом «О рынке электрической энергии». Данный закон внедряет в Украине нормы Третьего энергопакета ЕС. Своевременное введение нового рынка электроэнергии является одним из условий продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом, Всемирным банком, США и ЕС.