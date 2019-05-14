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Министры иностранных дел стран ЕС на заседании 13 мая отметили положительные сигналы, поступившие от команды новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом говорится в сообщении на сайте Совета ЕС по итогам заседания Совета на уровне министров иностранных дел, которое проходит в Брюсселе, передает «Европейская правда».

Отмечается, что на заседании министры обсудили ситуацию в Украине после обнародования результатов президентских выборов.

«Они отметили позитивные сигналы, поступившие от будущей администрации, особенно о ее намерении продолжать и укреплять реформы, которые, как они подчеркнули, остаются ключевыми в обеспечении ощутимых преимуществ для украинского народа», - говорится в сообщении.

Министры также выразили обеспокоенность по поводу российского указа об упрощении процедуры выдачи российских паспортов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины.

Главы МИД ЕС подтвердили полную поддержку Украины и ее суверенитета, независимости и территориальной целостности.

Напомним, Евросоюз получил от представителей команды Владимира Зеленского сигнал о необходимости изменений в торговой части Соглашения об ассоциации.
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