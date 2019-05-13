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В Николаевской области проходит крестный ход Украинской Православной Церкви  с четырьмя иконами и мощами святых.

Фото: УПЦ

Как сообщает пресс-служба Николаевской епархии УПЦ, с 13 по 22 мая проходит епархиальный крестный ход, посвященный святителю Николаю, архиепископу Мирликийскому, небесному покровителю Николаева и всей Николаевщины.

Для поклонения верующим доступны иконы Божией Матери "Семистрельная" и "Неупиваемая чаша"; икона святителя Николая с частичкой мощей; икона Васильевских мучеников с частицами мощей.

Возглавляет крестный ход ответственный за организацию и проведение крестных ходов протоиерей Геннадий Дьяков. 
Между приходами участники епархиального крестного хода перемещаются на автомобилях.
ForUm

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